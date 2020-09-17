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17 Eylül 2020 Perşembe 16:52 | Son Güncelleme:

AP'den AB üyesi ülkelere çağrı: Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışından kaçının

AP'den AB üyesi ülkelere çağrı: Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışından kaçının
AA

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a, BAE'ye ve (Suudi öncülüğündeki) uluslararası koalisyon üyelerine, ayrıca Yemen hükümetine ve çatışmanın diğer taraflarına silah ve herhangi bir askeri ekipman satışından kaçınmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a, BAE'ye ve (Suudi öncülüğündeki) uluslararası koalisyon üyelerine, ayrıca Yemen hükümetine ve çatışmanın diğer taraflarına silah ve herhangi bir askeri ekipman satışından kaçınmaları çağrısında bulundu.  

AA'da yer alan habere göre, AP'de silah ihracatıyla ilgili hazırlanan karar önergesi dünkü oturumda oylandı. Sonuçları bugün açıklanan ve kabul edilen önergede, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) verilerine göre AB ülkelerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne en çok silah satanlar arasında ikinci sırada geldiği belirtildi.

Yemen'deki çatışmalarda tarafların savaş suçu işlediğine dair BM raporlarının hatırlatıldığı önergede, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon üyesi ülkelere Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'nın silah satışlarını kısıtlamaya yönelik kararları memnuniyetle karşılandı.

Önergede Almanya'nın Suudi Arabistan'a kısıtlamaları 2020 sonuna kadar uzattığı ve bazı ülkelerin tam kısıtlama kararı aldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu, tüm AB üyelerine Suudi Arabistan'a, BAE'ye ve (Suudi öncülüğündeki) uluslararası koalisyon üyelerine, ayrıca Yemen hükümetine ve çatışmanın diğer taraflarına silah ve herhangi bir askeri ekipman satışından kaçınmaları çağrısında bulunmaktadır.

Parlamento, üye ülkelerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a silah satışı kısıtlama kararı alan Almanya, Finlandiya ve Danimarka örneklerini izlemesi için çağrı yapmaktadır."

Önergede ayrıca Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan, BAE ve Vietnam'a ülke içinde baskıcı uygulamaları kolaylaştıracak izleme teknolojileri satışının durdurulması istendi.

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