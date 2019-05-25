AP seçimlerinde Yunanistan'ın oyunu yine ekonomi belirleyecek

Ülkede 9 milyonu aşkın seçmen 26 Mayıs’ta, ülkenin Avrupa Parlamentosundaki 21 sandalyesinin sahiplerini belirlemek üzere oy kullanacak. Toplam 40 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde bin 195 de aday var. Yıllardır ekonomik buhranın etkilerini yaşayan Yunanistan, yaklaşık 8 yıl süren kurtarma paketi programından çıksa da ekonomi yüzde 18'lik işsizlik oranıyla halkın temel meselesi olmaya devam ediyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Atina Üniversitesi Öğretim Üyesi Filippa Hacistavrou, "Ekonomi, işsizlik, sağlık, konut, yaşam standartları Yunan seçmenlerin oylarında önemli meseleler olacak." dedi. Hacistavrou, memorandumlar ve kurtarma paketleriyle "zoraki Avrupalılaşmanın" bu alanları etkilediğini belirterek, "Şimdi soru, Yunanistan'ın kırılganlıkları ve asimetrilerini çözmeye yönelik hangi siyasi güçler güvenilir bir ekonomik plan sunabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜLTECİ KRİZİ ANA ETKEN DEĞİL"

Ülkede aşırı sağ Altın Şafak partisinin Avrupa seçimlerindeki gücünü değerlendiren Hacistavrou, partinin önceki seçimlerde yüzde 9,4 oy aldığını anımsatarak, "Anketlere göre bu seçimlerde Neo-Nazi parti yüzde 5-6,5 aralığında bir oy alacak. Eğer gerçekleşirse, bu Altın Şafak'ın meclisteki yerini sağlamlaştırmasa da sabitleyeceği anlamına gelir." ifadelerini kullandı. Hacistavrou, Yunanistan'ın bu noktada tüm Avrupa'da etkili olan aşırı sağ yükselişine karşı bir istisna olduğunu ifade etti. Mülteci meselesinde de Yunanistan'ın diğer Avrupa ülkelerinden ayrıştığını savunan Hacistavrou, "Tabii ki ırkçı ve yabancı düşmanı hadiseler var ancak genel manada mülteci krizi seçmenin oyunda ana etken olmayacak. Yunanistan özelinde ekonomik oy ile izah, kültürel oy ile izaha göre seçmenin tercihini anlamak için daha etkin." diye konuştu.

Hacistavrou, Türkiye ile ilişkilerin Avrupa seçimlerinde ülkedeki seçim kampanyasında üst sıralarda olmadığına işaret ederek, "Nedeni basit. Az ya da çok partiler arasında Türkiye ile ikili meselelerin çözülmesi halinde Avrupa yolunda ilerlemesi konusunda bir fikir birliği zaten mevcut." ifadelerini kullandı.

"500 MİLYONLUK AVRUPA'NIN MÜLTECİ SORUNU YOK, ASIL TÜRKİYE'NİN VAR"

SYRIZA'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili ve yeniden adayı olan Stelyos Kuloglu da pazar günü sandık başına gidecek seçmenin tercihinde en önemli etkenin ekonomi olduğunu söyledi. Yunanistan için aşırı sağın yükselişi ve mülteci krizi gibi etmenlerin seçimlerdeki etkisinin nispeten düşük olduğunu ifade eden Kuloglu, "Seçimlerde ekonomi açık ara en önemli mesele." dedi. Kuloglu, mülteci krizinin özellikle İtalya ve Macaristan gibi ülkelerde önemli bir etken olduğunu savunarak, "Bazı muhalefet partileri mülteci kartını kullansa da çok önemli değil. Yunan seçimlerinde mülteci meselesi çok büyük bir rol oynamayacak." diye konuştu.

Mülteci meselesinin aslında bir siyasi sorun olduğunu vurgulayan Kuloglu, şunları söyledi:

"500 milyonluk Avrupa'nın bir mülteci sorunu yok. Avrupa'nın dayanışma, insani değerler sorunu var. Türkiye'nin 3 milyonu aşkın sayıda insanla bir mülteci sorunu var. Lübnan'ın nüfusunun yarısı kadar insanla bir mülteci sorunu var. Avrupa 1 milyon mülteciyi çok rahat kaldırabilirdi."

Kuloglu, bu sorunda durumu suistimal eden aşırı sağa karşı Avrupa liderliğinin "hayır" deme cesareti gösteremediğini savunarak, "Aşırı sağın yükselişinden oldukça endişeliyim. Çünkü onlar birleşmiş bir Avrupa istemiyor." ifadelerini kullandı. Merkez sağ partilerin oyların aşırı sağ partilere kaymasını önleyeceğini düşünerek aşırı politikaları benimsediğini ileri süren Kuloglu, bunun sonucunda tam tersi bir etki yaratılarak, aşırı sağa daha fazla yönelme tehlikesi oluşturulduğunu kaydetti. Kuloglu ayrıca, siyasi partilerin Türkiye'nin Avrupa yolunda ilerlemesi için genel bir fikir birliği içinde bulunması nedeniyle seçimlerdeki ana etkenlerden biri olmayacağı görüşünü savundu. Yunanistan’ın AP’deki 21 sandalyesi 2014 seçimlerinde SYRİZA 6, Yeni Demokrasi 5, Altın Şafak 3, Zeytin Hareketi 2, Yunanistan Komünist Partisi 2, Potami 2 ve Bağımsız Yunanlar 1 şeklinde dağılmıştı. Pazar günkü seçimlerde ise son anketlere göre Yeni Demokrasi partisinin yüzde 6-7'lik bir farkla hükümeti oluşturan SYRİZA'nın önünde bitirmesi bekleniyor.

(AA)