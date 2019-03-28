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  3. Plastik bardak, tabak, çatal, kaşık... Hepsini yasakladılar!

AP, deniz kirliliğine neden olan tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

AP, deniz kirliliğine neden olan tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

AP, deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklayan kararı kabul etti.

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Avrupa Parlamentosu (AP), deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklayan kararı onayladı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, denizler ve kıyılarında en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasaklayan kararı oyladı.

AP üyelerince 35 "hayır", 28 "çekimser" oya karşı 560 "evet" oyuyla kabul edilen karara göre, 2021'den itibaren plastik tabak, çatal, bıçak, kaşık, pipet, bardak, balon çubukları, gıda kapları, kulak pamukları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmayacak.

AB üyesi ülkelerin, 2029 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ını toplama, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 25'ini, 2030'a kadar da yüzde 30'unu geri dönüştürmek zorunda olduğu belirtilen kararda, AB ülkelerinin sigara filtrelerini üretenlerin, ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya katkı sağlayacağı vurgulandı.

(AA)

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