AP: Başkan, 'önemli olan müttefiklik' mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 Zirvesi’nde gerçekleşen görüşmesi sonrasında ABD basını kapsamlı bir analiz hazırladı.

Associated Press ajansının “Analiz: Trump’ın diplomasisi ilişkileri sonucunu önüne koyuyor” başlıklı analizinde Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman ve Çin lideri Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerde kurmaylarıyla ters düşme pahasına müttefiklik ilişkilerini ön plana çıkardığına vurgu yapıldı.

Analizde, “Erdoğan ile görüşmesinde Trump, Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı hava savunma sistemini gündeme getirdi. Trump yönetimi bu süreçte Türkiye’ye F-35 satışını durdurmayı gündeme getirmişti. Fakat Trump diğer ABD’li yetkililerle ters düştü ve sempatik bir ton kullandı, Obama’yı Türkiye’ye ABD yapımı füzelerin satışını onaylamadığı için suçladı. Trump ayrıca Türkiye ile yaşanan bazı sorunların ilişkilerini zedelemeyeceğini söyledi” ifadesi kullanıldı. Analizin sonunda ise Trump’ın, “Erdoğan sert ama ben onunla anlaşıyorum. Bu belki kötü bir şeydir fakat bence iyi bir şey” dediği hatırlatıldı.