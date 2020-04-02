Antarktika'da şaşırtan keşif: Böyle bir şey beklemiyorduk

Antarktika'nın batısında Pine Adası ve Thwaites Buzulu yakınlarında yaklaşık üç yıldır araştırma yapan İngiltere ve Almanya’dan uzmanlar, kutup araştırma gemisinin sondaj makinesi kullanarak deniz tabanından örnekler aldı.

Bir katmanın ‘sıradışı’ bir rengi olduğunu fark eden uzmanlar bilgisiyarlı tomografiyle yaptıkları inceleme sonucunda buradaki tortuda orman toprağı, polen, tohum ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerini keşfetti.

'Beklediğimizden daha sıcak bir iklim'

İnce taneli killi ve alüvyonlu tortu örneğinin 90 milyon yaşında olduğu tespit edildi. Örnekler o kadar iyi korunmuştu ki araştırmacılar ayrıntılı hücresel yapıları da çıkarmayı başardı.

Araştırmayı kaleme alan, İngiltere'deki Imperial College London’dan araştırmacı Tina van de Flierdt, "90 milyon yaşındaki bu ormanın saklı kalması istisnai bir durum ancak açığa çıkardığı dünya çok daha şaşırtıcı. Karanlık aylar boyunca bile bataklıklı ılıman yağmur ormanları, Güney Kutbu'na yakın bir noktada yetişebilmiş. Bu beklediğimizden daha sıcak bir iklimi ortaya koyuyor" dedi.

Dinozorlar da var mıydı?

Aynı ekipte yer alan, Almanya Alfred Wegener Enstitüsü Helmholtz Polar ve Deniz Araştırmaları Merkezi’nden Johann Klages ise “Böyle bir şey beklemiyorduk” yorumunu yaptı.

Bu ormanda ne tür hayvanların yaşamış olabileceğine dair bir kanıtları olmadığını belirten Klages, dinozorlar da dahil olmak üzere çok sayıda türün bulunabileceğini vurguladı ve “Eğer dinozorlar olmasaydı daha şaşırtıcı olurdu” diye konuştu.

Karbondioksit seviyesi sanılandan daha fazla olabilir

Sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlanan çalışma, söz konusu dönemde atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin sanılandan daha fazla olabileceğini de ortaya koydu.

(Sputnik)