Antarktika'da facia: Binlerce penguen boğuldu

Bilim insanları facianın 2016'da Weddell Denizi'nde yaşandığını, Brunt Buz Sahanlığı'nın ucunda yaşayan sürünün daha sonra nüfuslarını yeniden artırma çabasına girmediklerini söylüyor.

Uzmanlar dev bir buz dağının yaşadıkları yeri tehdit etmesi nedeniyle bunun zaten anlamsız olacağını belirtiyor.

FACİA, PENGUEN DIŞKILARINDAN ANLAŞILDI

Yavru penguenlerin ölümü, İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) ekibi tarafından duyuruldu.

Dr. Peter Fretwell ve Dr. Phil Trathan, uydu fotoğraflarında Halley Körfezi'ndeki penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduğunu fark etti.

800 kilometre yukarıdan görülebilen penguen dışkılarıyla kaplı alan bir gecede sulara gömüldü. Bölgede onlarca yıldır 14 bin ile 25 bin çift (dünya çapındaki penguen nüfusunun yüzde 5 ila 9'u) yumurtadan çıkan yavrularını burada büyütüyordu.

İmparator penguenleri, en uzun ve en ağır penguen türü. Bu kuşlar, üzerinde üreyebilecekleri dev buz kütlelerine ihtiyaç duyuyor. Hayvanlar buraya Nisan'da geliyor ve yavrularının tüylerinin çıkacağı Aralık'a kadar kalıyor.

Bu nedenle, buz tabakasının bu süre içinde parçalanmaması gerekiyor.

Buz tabakasının normalden erken parçalanması halinde, yavru kuşların henüz yüzebilecek kadar büyümedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.

Araştırmacılara göre, 2016'da da bu yaşandı. Şiddetli rüzgarlar, Brunt sahanlığına bitişik olan buz tabakasını birleşme noktasından oydu. Buz tabakası ne 2017'de ne de 2018'de eski haline döndü.

Dr. Fretwell BBC'ye, "2016'dan sonra oluşan buz tabakası yeterince güçlü değil. Ekim ve Kasım'da çıkan fırtınalar, tabakayı normalden daha erken parçalayacak. Bir tür hava rejimi değişikliği yaşanıyor. Daha önce güvenli olan buz tabakaları artık sağlam değil" dedi.

BAŞKA BİR PENGUEN SÜRÜSÜNÜN NÜFUSU ARTTI

Uzmanlar, yavrularını kaybeden penguenlerin sonraki yıllarda üremekten vazgeçmiş olabileceklerini ya da Weddell Denizi'ndeki başka üreme alanlarına yönelmiş olabileceğini söylüyor.

50 kilometre ötedeki, Dawson-Lambton Buzulu yakınlarında yaşayan başka bir penguen sürüsünün nüfusunun ise arttığı belirtiliyor.

Brunt sahanlığındaki buz tabakasının neden yeniden oluşmadığı henüz bilinmiyor. Atmosfer ve okyanus ölçümleri bu bölgeye özel bir iklim değişikliğine işaret etmiyor.

Ancak Antarktika'da gelecekte görülebilecek bir ısınmanın, buz tabakalarındaki değişime karşı hassas olan penguenler üzerinde ciddi bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

Araştırmalar, buz tabakalarının, bilgisayar modellemelerindeki seviyeye kadar küçülmesi halinde bu yüzyılın sonuna kadar penguen nüfusunun yüzde 50-70 oranında azalabileceğini gösteriyor.

Uygu görüntüleri, oluşan dev bir çatlak nedeniyle Brunt Buz Sahanlığı'ndan New York'un iki katı büyüklüğünde bir kütlenin kopacağına işaret ediyor.

Bunun sonucu olarak yeni buz dağına bitişik buz kütlelerinin de parçalanacağı ve penguenlerin yaşam alanlarının tehlike altına gireceği ifade ediliyor.

(BBC Türkçe)