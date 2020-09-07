Anne vahşetinin detayları! Çocuklarına ölüm kahvaltısı hazırlamış

27 yaşındaki Alman anne Christiane K.’nın, evliliği bitmek üzere olduğu için 5 çocuğunu önce uyutup sonra boğduğu iddia edildi. Ölen Luca (8), Timo (6), Sophie (3), Leonie (2) ve Melina’nın (18 aylık) cesetlerine otopsi yapıldı. Olay sabahı çocuklara kahvaltı masası hazırlayan anne içeceklerine uyuşturucu bir madde koydu ve orada tek tek hepsini boğdu.

