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  3. Anne vahşetinin detayları! Çocuklarına ölüm kahvaltısı hazırlamış
07 Eylül 2020 Pazartesi 03:15 | Son Güncelleme:

Anne vahşetinin detayları! Çocuklarına ölüm kahvaltısı hazırlamış

Anne vahşetinin detayları! Çocuklarına ölüm kahvaltısı hazırlamış

Almanya'da, Solingen şehrinde 5 çocuğun anneleri tarafından öldürüldüğü vahşetin ayrıntıları ortaya çıkıyor.

27 yaşındaki Alman anne Christiane K.’nın, evliliği bitmek üzere olduğu için 5 çocuğunu önce uyutup sonra boğduğu iddia edildi. Ölen Luca (8), Timo (6), Sophie (3), Leonie (2) ve Melina’nın (18 aylık) cesetlerine otopsi yapıldı. Olay sabahı çocuklara kahvaltı masası hazırlayan anne içeceklerine uyuşturucu bir madde koydu ve orada tek tek hepsini boğdu.

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