'Anlaşırsak YPG sınırdan çekilecek'

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA tarafından organize edilen Suriye konulu bir panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye konusunda üst düzey danışmanı Richard Outzen, ABD ve Türkiye arasında Suriye sınırı konusundaki müzakerelerden umutlu olduğunu söyledi. Outzen, “Eğer güvenli bölgeyi doğru uygularsak YPG’yi sınırdan çekeceğiz. Türkiye’nin tehdit olarak değerlendirdiği askeri unsurların nakli olacak. Ağır silahlar ve teçhizat da taşınacak. Amerika ve Türkiye tarafından koordine edilen güçlü bir denetleme mekanizması olacak” dedi. Outzen, Türkiye’nin anlaşılır şekilde sınırda YPG güçlerine itirazı olduğunu ancak sınır bölgesine askeri operasyon düzenlemesine gerek olmadığını belirtti. YPG’yi DEAŞ’a karşı savaşta bir araç olarak kullandıklarını hatırlatan Outzen, güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye’yle Amerika arasında yeterince yakınlık olduğunu vurguladı.

Örgüt bir araçtı

Outzen konuşması sırasında terör örgütü YPG'nin DEAŞ'la savaşmak için bir araç olarak kullanıldığını ve DEAŞ'ın neredeyse tamamen temizlendiğini söyledi.

Nükleer başlıklar Romanya’da

Rus uzman Vladimir Yevseyev, ABD’li Demokrat Senatör Robert Menendez’in, Türkiye’yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, bu ülkedeki ABD üslerini Yunanistan’a taşımayı dahi düşünebilecekleri açıklamasıyla ilgili olarak konuştu. Yevseyev, “Her şey Türkiye’ye ek baskı için yapılıyor. Aslında elimizdeki verilere göre ABD'nin nükleer başlıkları İncirlik’ten taşındı, ama Yunanistan değil, Romanya’ya” dedi.