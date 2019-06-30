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Anlaşabilirsek tarih yazarız

Anlaşabilirsek tarih yazarız

G-20 Zirvesi’nde ticaret savaşına giriştiği Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen ABD Başkanı Trump, “Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi olur” dedi.

Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinin 2. gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping görüştü. Şi ile arasındaki ilişkiden övgüyle bahseden Trump, 2017 yılında Çin’e gerçekleştirdiği ziyareti ‘hayatının en sıradışı seyahatlerinden biri’ olarak tanımladı. Trump, “ABD-Çin işbirliği ayrılıktan iyidir. Anlaşmaya çok yakındık fakat bir şeyler oldu biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz” dedi. ABD’nin Çin ile gerçekçi bir ticari anlaşma yapmaya açık olduğunu vurgulayan Trump, “Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız. Sanıyorum artık gerçekten muazzam olacak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz” değerlendirmesini yaptı. 80 dakikalık görüşme sonunda Trump müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

 

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