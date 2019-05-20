Amsterddam Belediyesi'nin etkinlikleri artık vejeteryan menü ile sunulacak

Hayvan Partisi (PvdD) tarafından bir süre önce gündeme getirilen ‘resmi etkinliklerde vegan menü servis edilsin’ önerisi, Amsterdam Belediye Meclisi'nde kısmen kabul edildi.

Meclisin çoğunluğu, bu önerinin ‘fazla ileri gittiğini’ savundu ancak vejetaryen menüyü destekledi.

Karara göre hayvansal gıda içermeyen yiyecekler yerine şimdilik sadece vejetaryen gıdalar servis edilecek. Ayrıca karara göre, konuklar hâlâ et ve balık yiyebilecekler ancak bunu önceden belirtmeleri gerekecek.

SÖZLEŞMELER YENİLENECEK

Karar belediye meclisi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek. Öte yandan kural gereği yemek şirketleriyle yapılan sözleşmeler 1 Ocak itibariyle geçerli olduğu için, yeni düzenin yılbaşından itibaren tam anlamıyla uygulanması bekleniyor. Kamuoyuna et tüketiminin azaltılması çağrısı yapan PvdD, Hollanda meclisinde de beş milletvekiliyle temsil ediliyor. PvdD, et yemenin sadece kalp ve damar hastalığına yol açmadığını aynı zamanda çevre için de zararlı olduğunu savunuyor.

Belediye Meclisi vejetaryen standartları benimseyen ilk resmi kurum değil. Geçen sene de Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı da benzer bir uygulamayı hayata geçirmişti.

(Sputnik News)