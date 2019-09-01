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  3. Amerika'da inanılmaz olay! Uçağa atla bindi

Amerika'da inanılmaz olay! Uçağa atla bindi

Amerika'da inanılmaz olay! Uçağa atla bindi

ABD'de bir kadın uçağa yanına aldığı midilli atıyla bindi. Chicago’dan Omaha’ya giden American Havayolları’na ait uçakta ilginç görüntüler oluştu.

Aviation Daily'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda ABD’de Chicago’dan Omaha’ya giden American Havayolları’na ait uçağa binen bir kadının beraberinde midilli atıyla birlikte koltuğuna ilerleyerek oturduğu görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kadın, sahip olduğu küçük atı ‘manevi destek’ için uçağa aldı.

Kadının havalimanında da atından ayrılmadığı anlaşıldı.

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