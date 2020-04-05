Almanya'ya da ABD zorbalığı

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi malzemelere yönelik oluşan yoğun talep, ülkeler arasında maske savaşlarına neden oluyor. Son olarak Çin’de İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere Fransa el koymuş, Fransa’nın sipariş ettiği maskelerin de Şangay Havalimanı’nda 3 kat daha fazla ödeme yapmayı kabul eden ABD’li kişilerce ABD’ye götürüldüğü öğrenilmişti. Dün ise bir başka ‘modern korsanlık’ yaşandı. Çin yapımı FFP2 ve FFP3 sınıfı yüz maskeleri, ilk olarak Alman hükümeti tarafından polis teşkilatı için salgınla mücadele kapsamında parası peşin olarak ödenerek bir Amerikan firmasından sipariş edildi. 200 bin koruyucu maskenin daha sonra Almanya’ya girmeden ABD’ye yönlendirildiği iddia edildi. Almanya’da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, maskelerin yarısının hedeflerine ulaşmadığını doğrulayarak “Bunu modern bir korsanlık eylemi olarak görüyoruz” diyerek ABD’yi eleştirdi.

BANGKOK’U GEÇEMEDİ

Alman hükümeti toplam 400 bin maske siparişini, Çin’de fabrikası bulunan Amerikalı bir üreticiye vermişti. Teslimatın 200 bin adeti Bangkok Havaalanı’ndan Almanya’ya gönderilecekti. Ancak maskelere ABD’nin el koyduğu belirtildi. Polis şefi Barbara Slowik, ABD hükümetinin ihracat yasağı yüzünden 200 bin maskenin Almanya’ya gelmediğini açıkladı. Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı.