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10 Aralık 2020 Perşembe 11:41 | Son Güncelleme:

Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağı

Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağı
AA

Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah yasağını 2021 yılının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah yasağını 2021 yılının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

AA'nın Alman Haber Ajansı'a (DPA) dayandırdığı haberinde Almanya'da hükümet, Suudi Arabistan'a 2021'de silah ihracatı için diğer Avrupa ülkeleriyle ortak üretilen silahlar hariç yeni izinler vermemeye devam edecek.

Suudi Arabistan'a silah ihracatı için önceden verilmiş izinler de iptal edilecek.

Yemen'deki savaş ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Berlin, 2018'de Riyad'a silah ihracatını askıya almıştı. Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracat yasağını birkaç kez uzattı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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