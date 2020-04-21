Almanya'dan şaşırtan ifade! 'Hayat ancak böyle normalleşir'

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Schaade, ülke genelinde alınan Covid-19 önlemlerine uyulmasını isteyerek, 'Aşısız normalleşme olmayacak' dedi.

Covid-19 enfekte sayısının azaltılması için çabaladıklarını anlatan Schaade, 'Son birkaç hafta içinde çok şey başardık. Ancak durum hala ciddi. Görünürde salgının sonu yok, yani virüs gitmedi. Vaka sayısı tekrar artabilir' uyarısında bulundu.

Schaade, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu.

(AA)