Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit anlaşması çağrısı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine aktarılan Rus gazında geçişin devamı ve 2019'dan sonrası için gaz aktarımının sürmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, Almanya'nın, müzakerelerin başarılı olmasına yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

Altmaier'in Avrupa Birliği (AB) Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile yaptığı görüşmeyle ilgili Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından açıklama geldi.

Açıklamada, Altmaier-Sefcovic görüşmesinde, AB'nin enerji sorunlarının masaya yatırıldığı, odak noktanın ise Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine aktarılan Rus gazının Rusya ile mevcut anlaşmanın süresi dolduktan sonra da devam etmesi olduğu aktarıldı.

Peter Altmaier'in AB Komisyonu, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin sürmesinden memnun olduğu vurgulanan açıklamada, Altmaier'in "Ukrayna'dan gaz geçişi devam etmeli ve 2019’dan sonrası için gaz aktarımının devam etmesi sağlanmalı. Almanya, müzakerelerin başarılı olmasına yardımcı olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine aktarılan Rus gazı için Naftogaz ve Gazprom arasında imzalanan mevcut anlaşmanın süresi 1 Ocak 2020'de dolacak.

Avrupa tarafından tüketilen doğal gazın yüzde 60'ından fazlası Rusya'dan gelirken, Avrupa'ya aktarılan bu gazın çoğu, Ukrayna topraklarından geçen boru hatları ile taşınıyor.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin karşı çıkmasına karşın, Kuzey Akımı-2 projesi ile Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi altından 55 milyar metreküp kapasiteli 2 ayrı deniz boru hattının döşenmesine de devam ediliyor.

AA