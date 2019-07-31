Almanya'dan ABD'ye soğuk duş var! Teklifi reddettiler

Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için Almanya'nın ABD öncülüğünde bir misyona katılıp katılmayacağına ilişkin soruları cevapladı. ABD'nin kısa süre önce Almanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi müttefike, Basra Körfezi'nin kontrol edilmesi misyonunun planını sunduğunu ve katkı talep ettiğini belirten Demmer, Alman hükümetinin bu somut teklife "çekimser yaklaştığını" ve söz konusu talebe "herhangi bir katkı sunmadığını" bildirdi.

"BİZİM İÇİN İRAN İLE GÖRÜŞMEK ÖNEMLİ"

Demmer, "Çünkü İran'a yönelik politikamızın genel yaklaşımı, ABD'nin şu anki yaklaşımından önemli ölçüde sapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki deniz güvenliğine ilişkin Fransa ve İngiltere ile koordinasyon içinde bulunduklarını söyleyen Demmer, "Bizim için diploması yolunu sürdürmek, İran ile görüşmek, gerginliği azaltmak ve nükleer anlaşmanın sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapmak önemli. ABD liderliğindeki bir misyona katılmak bu isteği zorlaştırır." diye konuştu.

Demmer, Alman hükümetinin Hürmüz Boğazı'nda Avrupa ülkelerinin katılacağı bir izleme misyonunu "düşünmeye değer" bulduğunu kaydetti.

İRAN İLE İNGİLTERE ARASINDA TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu. İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını istemiş, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero'yu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişinde denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. Tahran ve Londra, karşılıklı birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki gün önce yaptıkları telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimi ele almıştı.