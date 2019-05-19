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  3. Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu gönderildi

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu gönderildi

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu gönderildi

Almanya Yenilik ve Adalet Birliği Genel Başkanı Yıldız, kendisine posta yoluyla İslamofobik ve tehdit içerikli figürler ile tehdit içerikli bir mektup gönderildiğini açıkladı.

Almanya'nın Köln kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Almanya Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, kendisine iki hafta önce İslamofobik ve tehdit içerikli mektup gönderildiğini söyledi.

Yıldız, "Evime boş yazıcı kovanları geldi. Bir de zarf vardı ve bizim partinin amblemi vardı. Bizim genel merkezden geldiğini düşünerek zarfı açtım, içinde Kabe resmi ve af edersiniz üzerine bir pislik konulmuş. Birde mektup geldi ve içeriğinde 'artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz' yazıyordu." dedi.

Seçim turunda olduğunu belirten Yıldız, pazartesi günü konuyu polise intikal ettireceğini söyledi.

Yıldız, boş yazıcı kovanlarıyla "boş kurşun kovanı gibi" bir mesaj verildiğini belirterek, "Bunu biz tehdit olarak görebiliriz ama bu bizi hiçbir zaman davamızdan vazgeçirmeyecektir. Bu tür tehditleri ciddiye almamız lazım, nitekim 8 vatandaşımız, Alman derin devletinin de yardımıyla 2000-2007 arası NSU tarafından hunharca katledildi. biz Solingen'leri yaşadık, 5 Türk'ümüz orada yakıldı. Biz Mölln'leri yaşadık, 3 Türk'ümüz orada yakıldı. Bunun haricinde onlarca faili meçhul var. Dolayısıyla bu tür şeyleri ciddiye alırken, davamızdan da yılmamamız gerekiyor. Biz burada mevcudiyetimizin mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

AP seçimlerine katılın çağrısı

Irkçılığı bertaraf etmek ve kimliklerini korumak adına çok önemli bir mücadele verdiklerinin altını çizen Yıldız, Avrupa ülkelerinde yaşayıp o ülkelerin vatandaşlığını taşıyan Türk kökenlileri 26 Mayıs'ta 28 ülkede yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmaya davet etti.

Bu seçimlerin Türkler açısından tarihi bir önemi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu seçimlerde ilk kez baraj sistemi uygulanmayacak. İlk seçimlere katılmamıştık ancak bu seçimlere güçlü bir şekilde katılıyoruz. Almanya'nın bütün seçim sandıklarından katılıyoruz. Baraj olmaması hasebiyle BIG Partisi olarak ilk defa Avrupalı Türkleri AP'de temsil edebilecek bir sandalyemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'da bir milyon 400 bin Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmen olduğunu hatırlatan Yıldız, "Bizim alacağımız 150 bin oyla bir kişi, 350-400 bin oyla ikinci kişiyi parlamentoya sokma ihtimalimiz var. İnsanlarımız, vatandaşlarımız duyarlı davranırsa belki de 3 kişi sokabiliriz. Dolayısıyla muhakkak seçim sandığına gitmemiz lazım." yorumunda bulundu.

Yıldız, Avusturya'da ilkokul öğrencilerine getirilen başörtüsü yasağını hatırlatarak, ertesi gün Almanya'daki büyük partilerin de bu yasağın burada uygulanması yönünde görüş açıkladıklarına işaret etti.

Oy kullanma hakkı olan herkesi mutlaka sandığa davet eden Yıldız, "Eğer ırkçılığa, ayrımcılığa, İslam düşmanlığına 'dur' demek istiyorsak ve Avrupa Parlamentosunda kimliğimizin, değerlerimizin temsil edilmesini, hakkımızın, hukukumuzun savunulmasını istiyorsak mutlaka seçime gitmemiz lazım. Çocuklarımız için, gelecek için ırkçılara çok önemli bir kırmızı kart gösterebilmek için, bu tarihi fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor." diye belirtti.

(AA)

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