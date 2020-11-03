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  • Almanya'da sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi
03 Kasım 2020 Salı 11:11 | Son Güncelleme:

Almanya'da sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi

Almanya'da sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi

Almanya, terör örgütü PKK'ya destek vermeye devam ediyor. Terör destekçiliğinde ipin ucunun iyice kaçtığı ülkede, Dresden şehrinde, sokaklara PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

Almanya, terör örgütü PKK'ya destek vermeye devam ediyor. Terör destekçiliğinde ipin ucunun iyice kaçtığı ülkede, Dresden şehrinde, sokaklara PKK’lı teröristlerin isimleri verildi.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Türkiye’yi hedef alan teröristlerle ilgili “gizlilik” gerekçesiyle bilgi vermeyen, FETÖ’cülerin tamamına yakınının sığınma başvurusunu kabul eden ve PKK destekçilerinin eylemlerine polis koruması sağlayan Alman yetkililer, büyük yankı uyandıran bir adım daha attı.

SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Dresden şehrinde 4 sokağa, Suriye’de etkisiz hale getirilen teröristler “Bager Nûjiyan, Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr ve Hêlîn Qereçox”in isimleri verildi.

PKK'nın Suriye’deki kolu YPG’nin sözde kadın kolları şubesi YPJ destekçileri de sokak tabelası önünde saygı duruşunda bulundu.

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