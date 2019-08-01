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  3. Almanya'da sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü

Almanya'da sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü

Almanya'da sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü

Almanya´da sokak ortasında iki adam tartıştı. Tartışma sonrası eline kılıç alan adam, tartıştığı kişiyi vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Almanya´nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi.

Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA

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