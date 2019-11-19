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  3. Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı

Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı

Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı

Almanya'da aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 4 sığınmacıya kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi.

Wolfsburg polisinden yapılan açıklamada, Aşağı Saksonya eyaletinin Schöningen beldesinde bir evin balkonundan, caddenin karşısında bekleyen aralarında 5 aylık bebeğin de olduğu 4 sığınmacıya kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sırasında balkonda 4 kişi bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırının, yabancı düşmanlığından kaynaklandığı konusunda kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu vurgulandı. Fildişi Sahili'nden geldikleri öğrenilen sığınmacılara yardım etmek isteyen 2 kişinin de kurusıkı mermilerin hedefi olduğu ancak yara almadıkları aktarıldı. Almanya, son yıllarda Neo-Nazi grupların ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin propagandasıyla artan yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığına tanık oluyor. Hükümet, Almanya'da geçen yıl yabancılara, göçmenlere veya siyasi muhaliflere yönelik 1000 kadar şiddet içeren saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

AA


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