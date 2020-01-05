Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı Şener Şahin, Müslüman olduğu için kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Türk kökenli iş adamı Şahin, 15 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde Wallerstein beldesi belediye başkanlığı için Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) aday oldu.

44 yaşındaki Şahin, parti yönetiminin desteğine rağmen parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle  adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

Wallerstein CSU Başkanı Georg Kling, yaptığı açıklamada, Şahin'in aday olmasının ardından parti içinde ciddi direnişle karşılaştıklarını belirtti.

Şahin ise parti içinde "Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin temsilcisi bir Müslüman olamaz" ifadesinin kullanıldığını, bazı partililerin adaylıktan çekilmesini istediğini bildirdi.

İnancının gündeme getirilmesinin doğru olmadığına işaret eden Şahin, gördüğü tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirtti.

Şahin, yaşadığı bu durum nedeniyle kimseye kızgın olmadığını ancak acı duyduğunu ifade etti.

(AA)


Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın
Nazlı Çelik'in acı günü!
'Allah beni ailemle sınadı'
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
<p>Kanada´nın Montreal kentinden Quebece bağlı Saguenay bölgesine uçuş yapan uçağın pistten kalkışı

Uçağın İniş Takımlarındaki Tekerlek Böyle Düştü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!