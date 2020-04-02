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  3. Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 931'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 77 bin 981 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 77 bin 981 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 981’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 6 bin 173 kişide daha virüs tespit edildi.


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