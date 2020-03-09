Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1538
  • 7,0564
  • 328.826
  • 103524
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya'da koronavirüse bağlı ilk can kayıpları

Almanya'da koronavirüse bağlı ilk can kayıpları

Almanya'da koronavirüse bağlı ilk can kayıpları

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 89 yaşında bir kadın olduğu belirtilirken; diğerinin kimliği henüz açıklanmadı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Essen kentinde koronavirüs teşhisi koyulan 89 yaşındaki bir kadın ve Heinsberg kentinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden 2 kişi 1151 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçti.


<p> </p>

Albayrak: “Enflasyondaki kararlı duruş bu yıl hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik oranı yakalayacağımızı gösteriyor”

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Meryem Uzerli'den şaşırtan itiraflar: Ozan Güven'i stalk'lıyorum!

Diyarbakır surlarında tehlikeli görüntü! 'Selfie' çılgınlığının önüne geçilemiyor