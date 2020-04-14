Almanya'da koronavirüs salgını can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 3 bin 194

Almanya, 130 bin 72 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 194’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 172 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 218 kişide daha virüs tespit edildi.

DHA