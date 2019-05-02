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Almanya'da kiliselerin üye sayısı 2060'a kadar yarı yarıya azalacak

Almanya'da kiliselerin üye sayısı 2060'a kadar yarı yarıya azalacak

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki kilise üyesi olanların sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranında azalarak 22,7 milyona düşeceği bildirildi.

Freiburg Üniversitesinin Nesiller Sözleşmesi Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada, kiliselerin mevcut 44,8 milyon civarındaki üye sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranda düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Almanya'daki 47 Katolik ve Protestan kilisesinde yapıldığı açıklanan araştırmada, 2060 yılına kadar artan maaşlar, enflasyon oranı gibi giderler de hesaplandığında kiliselerin 25 milyar avroya ihtiyacı olacağı ancak azalacak üye sayısı nedeniyle maddi sıkıntıların yaşanabileceği kaydedildi. 

(AA)

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