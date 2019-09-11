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Almanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 1 ölü

Almanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 1 ölü

Almanya'nın Düsseldorf kentinde göçmenlerin yaşadığı bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi öldü, biri hamile 2 kişi de dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Düsseldorf itfaiyesinden yapılan açıklamada, Erkrather Caddesi'nde, çoğunlukla Arap ve Türk kökenli ailelerin oturduğu binanın ikinci katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Patlamada dairenin tüm camlarının kırıldığı ve çevrede bulunan otomobillere zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunduğu ve binada yaşayan 10 kişiyi tahliye ettiği bildirildi. Yangının ardından ekiplerin binada 75 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, dumandan etkilenen biri hamile iki kişinin de hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Polis ölen kişinin kimliği ve milliyetine ilişkin açıklama yapmadı.

Kullanılamaz hale gelen binada yaklaşık 100 bin avro zarar meydana geldiği bildirildi.

Düsseldorf'ta dün de hastanede çıkan yangında bir hasta yaşamını yitirmiş, 4'ü ağır 19 kişi dumandan zehirlenmişti.

AA

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