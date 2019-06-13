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13 Haziran 2019 Perşembe 12:11 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:13

Almanya'da fırtına: 20 yaralı

Almanya'da fırtına: 20 yaralı

Almanya’nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Almanya’nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde dün gece açık havada yapılan bir düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Başkent Berlin’de ise sokakta bir grup tarafından yapılan kutlama sırasında ağacın devrilmesi sonucu 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yine Berlin’de üstü açık bir arabanın üzerine ağaç devrildiği ve yaralananlar olduğu öğrenildi.
 
Berlin’de fırtına nedeniyle akşam saatlerinde yaklaşık 2 saat boyunca toplu taşıma araçlarının seferleri durduruldu.
 
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Magdeburg şehrinde ise yıldırım düşmesi sonucu bir binanın hasar gördüğü, yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

AA
 

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