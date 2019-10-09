Almanya'da dehşet.... Silahlı saldırgan Halle şehrini kana buladı

Polis tarafından yapılan açıklamada şüphelinin kaçtığı bildirildi.

Şüphelinin arka arkaya mermi yağdırdıktan sonra aracına binip olay yerinden ayrıldığı belirtiliyor.

Polis bölge halkına evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Evlerinden olmayanların da güvenli bir yere sığınmaları istendi.

Saldırganın askeri üniforma tarzı kıyafeti olduğu ve üzerinde çok sayıda silah bulunduğu belirtiliyor.