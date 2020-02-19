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  3. Almanya'da camiyi kundaklayan saldırgana 3 yıl 6 ay hapis

Almanya'da camiyi kundaklayan saldırgana 3 yıl 6 ay hapis

Almanya'da camiyi kundaklayan saldırgana 3 yıl 6 ay hapis

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami’yi kundaklamakla suçlanan Alman’ın 6 ay süren davasının karar duruşması Hagen Yerel Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, bidonları ve kartonları ateşe verip camiyi yakmak isteyen 53 yaşındaki Alman’ı, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. IGMG Hagen Ulu Cami Derneği Başkanı Ömer Oral, camilerin saldırıya uğradığını ve Müslümanların zor günler geçirdiğini belirterek, “İnşallah bu ceza başka İslam ve yabancı düşmanları için caydırıcı olur” dedi. Öte yandan Alman hükümeti ve Müslüman kuruluşlar aşırı sağcı terör hücresinin hedefinde Müslümanlar ve camilerin olmasına tepki gösterdi. Müslüman kuruluşlar camilerin daha iyi korunmasını talep etti. Polis önceki gün 6 eyalette aşırı sağcılara düzenlenen operasyonlarda 12 kişiyi tutuklamıştı. Seibert, inanç özgürlüğünü güvence altına almanın devletin görevi olduğunu belirtti. 


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