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  3. Almanya'da Chorweiler Camisi'ne giren saldırganlar, binaya ve yardım kutularına zarar verdi

Almanya'da Chorweiler Camisi'ne giren saldırganlar, binaya ve yardım kutularına zarar verdi

Almanya'da Chorweiler Camisi'ne giren saldırganlar, binaya ve yardım kutularına zarar verdi

Camilere ve Müslümanlara karşı yürütülen ırkçı saldırılar son bulmuyor. Almanya'nın Köln kentindeki Chorweiler Camisi'ne giren saldırganlar, hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırdı.

Almanya'nın Köln kentinde bir camiye giren kimliği belirsiz kişilerce hizmet binasına zarar verildi, yardım kutuları kırıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Chorweiler Camisi'ne giren 3 kişi camiye maddi zarar verdi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırganlar yönetim odası ve hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırıp kaçtı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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