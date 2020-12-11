Almanya'da camiye çirkin saldırı: Duvarları boyayla kirlettiler

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yavuz Selim Camisi'ne sabaha karşı yapılan boyalı saldırı polise bildirildi. Cami yapılan incelemenin ardından dernek yöneticilerince cuma namazı öncesi temizlendi.

AA'da yer alan habere göre, Offenbach DİTİB Yavuz Selim Camisi Başkanı Selim Tunç, sabah 7.00 sularında caminin 6 noktasının sarı, kırmızı ile yeşil renklerle boyandığını ve çirkin ifadelerin yazıldığını belirtti.

İki yıl önce de camilerine yönelik benzer bir saldırının yapıldığını ve faillerin bulunamadığını ifade eden Tunç, "Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler, cemaatimiz ve üyelerimiz endişe duyuyoruz. Olayın fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Polis camide yaptığı incelemenin ardından tutanak tutarak araştırma başlattığını duyurdu.