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  3. Almanya'da aşırı sağcı NPD'ye büyük şok!

Almanya'da aşırı sağcı NPD'ye büyük şok!

Almanya'da aşırı sağcı NPD'ye büyük şok!

Almanya'da Dresden İdare Mahkemesi, aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Partinin (NPD) seçim afişlerinin kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Zittau Belediyesi tarafından toplatılmasının meşru olduğuna karar verdi.

NPD, üzerinde "İşgali durdurun: Göç öldürür!" yazan afişleri toplatan Zittau Belediyesine karşı Dresden İdari Mahkemesinde dava açarak bu afişlerin tekrar yerlerine asılmasını talep etti.

Mahkemenin kararında, afişlerin "kışkırtıcı" olduğu için kamu güvenliğini tehdit ettiği yönünde belediyenin görüşünün haklı olduğu belirterek afişlerin belediye tarafından asıldıkları yerlerden indirilebileceği ifade edildi.

NPD'nin bu afişlerle Almanya'da yaşayan göçmenlerin onuruna saldırıda bulunduğu vurgulanan kararda, afişlerde yer alan ifadelerin halkın hukuka olan güvenini sarsacağı, özellikle aşırı sağcılarda göçmenlere yönelik şiddet kullanma isteğini körükleyeceği ve nefrete yol açacağı, böylece kamu huzurunu tehlikeye sokacağı kaydedildi.

NDP'nin bu karara karşı 2 hafta içinde Saksonya Yüksek İdare Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.

(AA)

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