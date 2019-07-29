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  3. Almanya'da anne ve çocuğu raylara itildi: Anne kurtuldu...

Almanya'da anne ve çocuğu raylara itildi: Anne kurtuldu...

Almanya'da anne ve çocuğu raylara itildi: Anne kurtuldu...

Almanya Frankfurt Tren Garı'nda bir kişinin anne ve 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne ittiği, annenin kendini kurtarmayı başardığı ancak çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Frankfurt Tren Garı'nda bir kişinin anne ve 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne itmesi sonucu çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Frankfurt Polis Sözcüsü Isabell Neumann, tren garında gazetecilere yaptığı açıklamada, treni bekleyen anne ile 8 yaşındaki çocuğunun bir kişi tarafından istasyona giren trenin önüne itildiğini kaydetti.

Annenin kendisini kurtarmayı başardığını ancak çocuğun trenin altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Neumann, olayın ardından kaçmaya çalışan 40 yaşındaki Afrika kökenli şüphelinin tren garı yakınlarında yakalandığını ve emniyet müdürlüğünde ifadesinin alındığını aktardı.

Alman basınında yer alan haberlerde de Eritreli olan şüphelinin, tren bekleyen başka bir kişiyi daha trenin önüne itmeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı ifade edildi. Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada da olaydan sonra tren seferlerinde aksaklıkların yaşandığı, bazı peronların geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Ülkede 20 Temmuz’da da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Voerde kentinde 34 yaşındaki bir kadın trenin önüne itilmiş ve hayatını kaybetmişti.

(AA)

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