Ülkeyi ayağa kaldıran olay! 2,5 yıldır kayıp olan çocuk sapığın gardırobunda bulundu

Marvin K. adlı çocuğun, kaybolduğu gün giydiği giysileriyle bulunduğu açıklandı.

Alman basını, tamircilik yaptığı belirtilen 44 yaşındaki zanlının evinde çok sayıda kullanılmış çocuk bezi bulunduğunu ve evde kesif bir idrar kokusu olduğunu yazdı.

Polis, Marvin K.'nin henüz evde zorla tutulduğuna dair bir bulgu olmadığını duyurdu. Ancak çocuğun annesi, "Bana sıkıca sarıldı ve titremeye başladı. 'Anne beni eve götür. Beni 2,5 yıldır burada hapsettiler. Hava alamıyordum' dedi. İkimiz de ağladık. Elimi bırakmadı" diye konuştu.

BBC'nin adamına göre, adının Manuela olduğu belirtilen 53 yaşındaki anne, "Oğlumdan umudumu kesmiştim" dedi.