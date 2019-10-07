Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Kalk semtinde bulunan İngiliz yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 500 metrekare alanda yaşayan binlerce kişi tahliye edilmeye başlandı.



Bölgedeki sokak ve caddelerin trafiğe kapatıldığı belirtilirken, insanların toplanabilmesi için güvenli tahliye alanlarının oluşturulduğu bildirildi.



Köln Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kapellen Caddesi'ndeki bir arazide inşaat çalışmaları esnasında bulunan bomba üzerinde teknik incelemenin sürdüğü ve gün içinde imha edilmesinin planlandığı bildirildi.



Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere çok sayıda patlamamış bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

AA