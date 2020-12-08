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08 Aralık 2020 Salı 02:24 | Son Güncelleme:

Almanya, inançlar üzerinden fitne peşinde

Almanya, inançlar üzerinden fitne peşinde

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Parlamentosu, perşembe günü Aleviliğin ayrı bir inanç olarak resmen tanınmasını öngören bir önergeyi karara bağlamak için toplanacak.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat, Kuzey Ren Vestelya Eyaleti Parlamentosu’nun eyalet bakanlar kurulu tarafından önerilen, eyalet başbakanı tarafından onaylanan Alevilerin bir inanç topluluğu olarak kabulü kararını görüşeceğini belirterek, “Bu bir oylama olmayacak. Alınan karar parlamentoda okunacak. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak” dedi.

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