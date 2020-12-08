Almanya, inançlar üzerinden fitne peşinde

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat, Kuzey Ren Vestelya Eyaleti Parlamentosu’nun eyalet bakanlar kurulu tarafından önerilen, eyalet başbakanı tarafından onaylanan Alevilerin bir inanç topluluğu olarak kabulü kararını görüşeceğini belirterek, “Bu bir oylama olmayacak. Alınan karar parlamentoda okunacak. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak” dedi.