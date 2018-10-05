Almanya: İdlib uzlaşması büyük bir adım 

Bakan, ABD’nin olası bir ortak askeri operasyona destek için yaptığı çağrıya ise olumlu yanıt vermedi. Maas, Almanya’nın olası adımları arasında Türkiye üzerinden yardım sevkiyatını ve İdlib’deki hastanelerin yenilenmesini saydı. Maas, “büyük bir adım” olarak nitelendirdiği uzlaşmanın, kimyasal silah kullanımını engellemesini umduğunu da söyledi.