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  3. Almanya, Çin'de koronavirüs salgınının görüldüğü bölgedeki 100 vatandaşını tahliye ediyor

Almanya, Çin'de koronavirüs salgınının görüldüğü bölgedeki 100 vatandaşını tahliye ediyor

Almanya, Çin'de koronavirüs salgınının görüldüğü bölgedeki 100 vatandaşını tahliye ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'de koronavirüs salgınının görüldüğü bölgede bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere hava kuvvetlerine ait bir uçağın Köln'den bu ülkeye hareket ettiğini söyledi.

Maas, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin de yer aldığı askeri uçağın, salgının ortaya çıktığı Vuhan başta olmak üzere Hubey eyaletindeki kentlerde bulunan 100 Alman vatandaşını ülkeye getirmek için havalandığını duyurdu. 

Sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak 100 kişi, Almanya'ya ulaştıktan sonra Germersheim askeri üssünde hazırlanan bir bölümde karantina odasında gözlem altında tutulacak. 

ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ 

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

AA


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