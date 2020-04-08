Almanya, Batı dünyasına savaş mı açtı? ABD'yi kızdıracak gerçekler ortaya çıktı

Almanya hükûmetinin, ABD tarafından yaptırım listesine alınan ve İran Devrim Muhafızları’nın arkasındaki en büyük ekonomik güç oldukları kaydedilen İran bankalarının faaliyetlerini sürdürmelerine göz yumduğu öğrenildi.

Aksam.com.tr’nin Jerusalem Post’tan aktardığı habere göre, nükleer faaliyetlerine son vermediği gerekçesiyle ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırım listesine alınan ve İran hükûmetiyle organik bağı olan bir dizi banka, Almanya sınırları içerisindeki operasyonlarını sürdürüyor.

İran Milli Bankası

İran’a en büyük geliri sağlayan şirketlerden biri olan ve İran Devrim Muhafızları’na sağladığı destekten dolayı 2018 yılında yaptırım kapsamına alınan İran Milli Bankası, 1965 yılından beri Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyet gösteriyor. İddiaya göre, hâlen Almanya’da operasyonlarını yürütmesine izin verilen banka, İran Devrim Muhafızları’nın iç ve dış para transferlerini yürütebilmesine olanak sağlayan kurumların başında geliyor.

Sepah Bankası

Yaptırım listesinde olduğu halde Hamburg’da faaliyet gösteren bir diğer bankanın ise Sepah Bankası olduğu kaydedildi. İran’ın en büyük bankaları arasında yer alan Sepah Bankası’nın, İran Savunma Bakanlığının balistik füze üretiminın yanı sıra Uzay ve Havacılık Sanayii Organizasyonu’nu fonladığı aktarıldı.

Avrupa İran Ticaret Bankası

Hamburg merkezli üçüncü bankanın Avrupa İran Ticaret Bankası (Europäisch-Iranische Handelsbank) olduğu belirtilen haberde, diğer bankaların aksine, bu bankanın merkezinin Almanya’da olduğu, Tahran ve Basra Körfezi’ndeki Kiş Adası’nda ise temsilcilikleri bulunduğu kaydedildi.

Kurulduğu 1971 yılından bu yana milyarlarca dolarlık Almanya-İran ticaretini fonladığı aktarılan bankanın, yine ABD’nin yaptırım listesinde bulunan İran Endüstri ve Madencilik Bankası’nın en büyük malî gücünü sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Saderat Bankası

Almanya’nın finans merkezi Frankfurt’un İran Saderat Bankası’na ev sahipliği yaptığı aktarılan haberde, bankanın, İran Devrimi’yle aynı tarihte, 1979 yılında kurulduğu bildirildi. Saderat Bankası’nın kollarının Avrupa’dan Orta Doğu’ya dek pek çok yere uzandığı kaydedilirken, İran devletinin en büyük dayanaklarından biri olduğunun altı çizildi.

Orta Doğu Bankası

Almanya’da faaliyet gösteren beşinci bankanın Orta Doğu Bankası olduğu belirtilirken, 2019 yılında Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te bir şubesinin açıldığı kaydedildi. Öte yandan, Sina Bankası ve Parsian Bankası’nın da Münih’te şube açmayı düşündüğü aktarıldı.

ABD yaptırımlarına rağmen İran’ın en büyük destekçisi: Almanya

Tahran yönetiminin Avrupa’daki en büyük destekçisi konumunda bulunmaya devam eden Almanya, 2019 yılında İran’a 1,64 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

ABD’nin, 2015 yılında Obama yönetimince İran ile varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin İran’la ilişkileri karmaşık bir hâl almıştı. Almanya’nın dev bankaları ABD yaptırımları kapsamında İran’la ilişki kurmaktan kaçınırken, Almanya’da faaliyet gösteren beş İran bankasının faaliyetlerinin ise hız kesmeden devam ettiği öğrenilmiş oldu.

Öte yandan, Hamburg’da faaliyet gösteren Alman bankası Varengold’un, 2018 yılında ABD’nin yaptırım listesinde bulunan İran Hava Yolları şirketi ile iş birliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra, Almanya Dışişleri Bakanlığı, şubat ayında İran Devrimi’nin yıl dönümü kapsamında bir tebrik mesajı yayımlamıştı.