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  3. Almanya Başbakanı Merkel, Atina'yı destekledi, ‘haklılık' kaydı düştü
29 Ağustos 2020 Cumartesi 03:27 | Son Güncelleme:

Almanya Başbakanı Merkel, Atina'yı destekledi, ‘haklılık' kaydı düştü

Almanya Başbakanı Merkel, Atina'yı destekledi, ‘haklılık' kaydı düştü

Almanya Başbakanı Merkel, AB üyelerinin, ‘birlik' üyesi Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü olduğunu belirtirken, “Haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var” kaydını düştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geleneksel yaz sonu basın toplantısında Ege’deki ‘Yunan krizi’ ile ilgili soruları cevapladı, AB’nin Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü olduğunu belirtirken, “Haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var” kaydını düştü. Merkel, Türkiye’nin tavrına yönelik bir eleştiri getirmedi. Merkel, şöyle konuştu: (Doğu Akdeniz krizinde) “Tüm AB üyeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlüdür. AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor.”

Merkel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek misiniz” sorusuna da, “Erdoğan ile bugün bir görüşme öngörmüyoruz. Ancak onunla çok sık konuşuyoruz. Görüşme olduğunda ivedilikle sizi bilgilendireceğiz” cevabını verdi.

MACRON’U UYARDI MI?

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine işaret ederek, ‘yoğun olarak Türkiye ilişkilerini ele aldığını’ aktarırken de, “Türkiye NATO müttefikidir. İhtilaf iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım” dedi.

Merkel’in bu sözleri, Macron’un Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile Akdeniz’de ortak tatbikat yapmasına, Kıbrıs Rum bölgesindeki askeri üsleri kullanmasına tepki gösterdiği şeklinde değerlendirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, önceki gün Fransa’nın Yunanistan’a destek amacıyla savaş gemisi göndermesini “Bölgede çeşitli donanmalara ait gemiler karşı karşıyayken, tarafların masaya oturmasını bekleyemeyiz” diye eleştirmişti. 

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