Almanya Başbakanı Merkel: AB ve ABD aralarındaki problem bir an önce çözülmeli

Alman Sanayisi Günü´nde konuşan Merkel, Fransa´yı AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine karşı çıkmakla suçladı ve iki taraf arasıdaki bir ticaret anlaşmasının "varoluşsal" bir önemi olduğunu söyledi.



AB üye ülkeleri, ABD ile ticaret görüşmeleri konusunda yapılan oylamada olumlu oy kullanırken, Fransa görüşmelere karşı çıkmıştı.



AB Ticaret Müfettişi Cecilia Malmstrom, ticaret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda topun ABD´de olduğunu söylemişti.

(DHA)