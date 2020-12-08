Alman Tagesspiegel gazetesi: Türkiye bölgesel güç, yaptırım işe yaramaz

Türkiye’nin dış politikada taviz vermeyen tavrı, Alman medyasında endişeyle karşılandı. Tagesspiegel, Başkan Erdoğan’ın yaptırım tehditlerinden etkilenmediğini belirterek, “Erdoğan, Türkiye’yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor” ifadelerini kullanarak “tam bağımsız Türkiye” vurgusu yaptı.

Tagesspiegel Başkan Erdoğan’ın dış politikasını değerlendirdi.

S-400 HATIRLATMASI



“Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor” başlıklı haberde, Başkan Erdoğan’ın politik gücüne dair dikkat çeken ifadelere yer verildi. Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB ve ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. NATO müttefiklerinin itirazlarına rağmen Rusya’dan S-400 alan ülkenin, yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye’nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

MÜLTECİ KORKUSU



Avrupa’nın korkarak ülkelerine kabul etmediği milyonlarca mülteciye Türkiye’nin ev sahipliği yaptığının belirtildiği yazıda, AB ülkelerinin mültecilerden duyduğu korkuya da yer verildi.

ANKARA İLE DİYALOĞUN SÜRMESİ GEREKİR



AB Dışişleri Bakanları 10 Aralık’taki zirve öncesi toplandı. Toplantı sonrası konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB’nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Maas, “Prensip olarak AB’nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz” dedi. Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, “Türkiye konusu, AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak. Orada Türkiye’nin davranışlarının nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek” dedi.