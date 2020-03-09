Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1503
  • 7,0159
  • 326.922
  • 109601
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin verecek

Almanya, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin verecek

Almanya, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin verecek

Son Dakika Haberleri.. Almanya hükûmeti, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı.

Almanya koalisyon hükûmetinin, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Reuters'in haberine göre, sığınmacılar, Türkiye'den Avrupa'ya geçebilmek için Yunanistan sınırında 11 gündür beklerken, Alman hükûmetinden yeni bir karar geldi.

Koalisyon hükûmeti, Yunanistan'da reşit olmayan sığınmacıların Almanya'ya geçişine izin verileceğini duyurdu.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

<p>Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede, annesi ile birlikte ald

Suriyeli minik mültecinin ağır yükü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cevizin faydaları kesinleşti! İşte bilmeniz gerekenler

Kuzey Kore, kısa menzilli füze denemesi yaptı