Almanya, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin verecek

Almanya koalisyon hükûmetinin, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Reuters'in haberine göre, sığınmacılar, Türkiye'den Avrupa'ya geçebilmek için Yunanistan sınırında 11 gündür beklerken, Alman hükûmetinden yeni bir karar geldi.

Koalisyon hükûmeti, Yunanistan'da reşit olmayan sığınmacıların Almanya'ya geçişine izin verileceğini duyurdu.