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  • Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
04 Kasım 2020 Çarşamba 16:55 | Son Güncelleme:

Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Aliyev duyurdu: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. 

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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