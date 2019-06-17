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Ali Karadaği: Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü

Ali Karadaği: Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü" değerlendirmesinde bulundu.

Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mursi ölmedi! Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hakların zayi olmayacağı bir yere gitti. Kendisine zulmedenleri ve katillerini kudretli ve güçlü olan Allah'a şikayet edecek." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ayrıca akan kanların boşa gitmeyeceğini belirtti.

Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mursi'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Katar Emiri Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'nin ani ölüm haberini son derece üzüntüyle karşıladık. Ailesi ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Malezya'dan başsağlığı mesajı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Malezya hükümetinden taziye mesajları yayımlandı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mursi'nin vefatını demokrasi için büyük kayıp olarak niteleyerek, "Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş beşinci cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatından ötürü çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Wan Azizah, Mursi'nin ailesine ve Mısır halkına başsağlığı diledi.

(AA)

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