Alev makinesi çalıştı, sahnedeki şarkıcının yüzü yandı
Meksika´da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesi çalıştı. Yaşanan kazada, şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğu belirtildi.
Olay, Meksika´nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi. Sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco `El Gallo´ Elizalde´nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Elizalde´nin seyircisine yaklaştığı sırada, sahne önündeki alev makinesinin aniden çalışması sonucu yüzünün yandığı görüntülendi.
Yerel medya, Meksikalı şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğunu, durumunun iyi olduğunu duyurdu.
(DHA)