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  3. Alev makinesi çalıştı, sahnedeki şarkıcının yüzü yandı

Alev makinesi çalıştı, sahnedeki şarkıcının yüzü yandı

Alev makinesi çalıştı, sahnedeki şarkıcının yüzü yandı

Meksika´da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesi çalıştı. Yaşanan kazada, şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğu belirtildi.

Olay, Meksika´nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi. Sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco `El Gallo´ Elizalde´nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Elizalde´nin seyircisine yaklaştığı sırada, sahne önündeki alev makinesinin aniden çalışması sonucu yüzünün yandığı görüntülendi.

Yerel medya, Meksikalı şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğunu, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

(DHA)

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