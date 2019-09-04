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Akılalmaz olay! Eşini ısırarak öldürdü

Akılalmaz olay! Eşini ısırarak öldürdü

Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayatını kaybetti. Ailenin yakınları saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Kompas tv kanalının haberine göre, Sulawesi Adası'nda Kolaka bölgesine bağlı Tobua köyünde yaşayan bir kadın, kocasının boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı.

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti.

(AA)

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