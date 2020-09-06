06 Eylül 2020 Pazar 17:16 | Son Güncelleme:DHA
Akılalmaz görüntüler! ABD'li komutan PKK/YPG için ağladı
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini gizlemeyen ABD, yeni bir skandala daha imza attı. Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütüne destek veremeyeceği için canlı yayında ağladı.
ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in görev süresi sona erdi. PKK/YPG ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, burada yaptığı veda konuşmasında artık terör örgütü PKK/YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı.
DHA'da yer alan habere göre, Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti.
TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi.