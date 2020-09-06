Akılalmaz görüntüler! ABD'li komutan PKK/YPG için ağladı

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in görev süresi sona erdi. PKK/YPG ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, burada yaptığı veda konuşmasında artık terör örgütü PKK/YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı.

DHA'da yer alan habere göre, Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti.

TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi.