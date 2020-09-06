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  3. 'Akdeniz Fırtınası' Rumlar'da paniğe neden oldu: Türkiye tatbikatla cevap verdi
06 Eylül 2020 Pazar 16:32 | Son Güncelleme:

'Akdeniz Fırtınası' Rumlar'da paniğe neden oldu: Türkiye tatbikatla cevap verdi

'Akdeniz Fırtınası' Rumlar'da paniğe neden oldu: Türkiye tatbikatla cevap verdi
DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yankılandı. Rum medyası tatbikat haberlerini "Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı Kıbrıs'ta başladı. Tatbikat Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı.

Görüntüleri paylaşan Rum medyası, " Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

RUM LİDERİNDEN ACİL DURUM TOPLANTISI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.

'Akdeniz Fırtınası' Rumlar'da paniğe neden oldu: Türkiye tatbikatla cevap verdi
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