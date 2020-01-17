Aile tatili istemeyen çocuklarını evde bıraktılar, modemle yolculuğa çıktılar

Üç çocuk sahibi Avustralyalı Cassie ve Chris Langan çifti, Warrnambool’a yapacakları yolculuk için onların fikrini sorduklarında “Çok sıkıcı, gitmek istemiyorum” gibi yanıtlar aldı.

Durum karşısında içerleyen ancak pes etmek yerine ilginç bir çözüm geliştiren çiftten Cassie, bunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Değer bilmez üç çocuğu dışarı çıkarmak yerine tatile gitmek istemeyenlerin evde kalmalarına izin verdik ve ailemizin en çok çalışan üyesini hak edilmiş bir tatile çıkarmaya karar verdik: Modemimizi.”

Modemle birlikte plajda, oyun parkında, iskelede, restoranda, kırlarda ve daha pek çok yerde fotoğraf da çeken çift, bunların hepsini sosyal medyada paylaştı.

Cassie, “Modem, çocuklar tarafından kullanılmadığı fantastik bir gün geçirdi ve sürekli didişme dinlememek de güzeldi” diye yazdı.

Eşinin kamyon şoförlüğü, kendisinin de mağazacılık yaptığını söyleyen Cassie, aile olarak çok sık bir araya gelemediklerini anlattı. Cassie ayrıca internetsiz kalan 17 yaşındaki oğlunun sıkıntıdan odasını temizleyerek kardeşiyle daha fazla vakit geçirdiğini de belirtti.

Çiftin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.